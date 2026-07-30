Pietracamela, convocata stampa per l’Assemblea dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise”

L’Assemblea dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise” si terrà venerdì 31 luglio alle ore 09.30 nella Sala consiliare del Comune di Pietracamela. L’incontro interregionale, promosso dall’Associazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Abbateggio, vedrà la partecipazione del Presidente Antonio Di Marco e dei Sindaci dei Comuni associati.

La stampa è stata invitata a partecipare all’evento, che si preannuncia importante per discutere di tematiche legate ai borghi più belli d’Italia presenti nei territori di Abruzzo e Molise. Il Presidente dell’Associazione ha sottolineato l’importanza di questo incontro e l’opportunità di approfondire le questioni legate alla valorizzazione e alla promozione dei borghi presenti sul territorio.

L’Assemblea si prefigge l’obiettivo di promuovere azioni volte a preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale dei borghi più belli d’Italia presenti in Abruzzo e Molise. Si tratta di un momento fondamentale per la condivisione di idee e progetti che possano contribuire alla crescita e alla visibilità di questi luoghi unici nel loro genere.

L’appuntamento è dunque fissato per venerdì 31 luglio a Pietracamela, con la presenza dei rappresentanti dell’Associazione e dei Sindaci dei Comuni associati. Un’occasione per riflettere sulle potenzialità e sulle sfide che i borghi più belli d’Italia devono affrontare, nell’ottica di una crescita sostenibile e della tutela del patrimonio culturale e ambientale di queste preziose realtà.