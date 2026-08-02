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Pietracamela guida la creazione di una legge regionale per i Borghi più belli d’Italia in Abruzzo.

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L’Assemblea dei Borghi più belli d’Italia di Abruzzo e Molise, riunitasi a Pietracamela, ha segnato l’avvio di un nuovo percorso di crescita per il coordinamento interregionale, ponendo al centro del confronto la necessità di dotare l’Abruzzo di una legge regionale dedicata ai Borghi più belli d’Italia.

Durante la seduta, sono stati approvati all’unanimità il conto consuntivo 2025 e il bilancio di previsione 2026, ma l’attenzione è stata rivolta soprattutto al futuro. Il presidente Antonio Di Marco ha dichiarato: “I Borghi più belli d’Italia rappresentano un patrimonio straordinario di storia, identità, cultura e qualità della vita che merita un riconoscimento istituzionale concreto. Per questo abbiamo avviato un percorso condiviso finalizzato alla redazione di una proposta di legge regionale che possa sostenere in maniera stabile i nostri Comuni.”

L’obiettivo è quello di rafforzare il ruolo dell’Associazione nella tutela e nella valorizzazione delle comunità aderenti. Di Marco ha spiegato che non si chiedono privilegi, bensì “strumenti adeguati per valorizzare realtà che custodiscono la memoria dei territori e che possono diventare protagoniste dello sviluppo sostenibile, del turismo di qualità e del rilancio delle aree interne.”

L’Assemblea ha preso atto del lavoro già avviato dal Comitato legislativo dell’Associazione per la redazione della proposta di legge regionale, condividendone gli obiettivi e il percorso che porterà alla definizione del testo attraverso il contributo dei Comuni aderenti. Si prevede che la legge sostenga la promozione dei borghi certificati, la tutela del patrimonio storico e culturale, la rigenerazione dei centri storici, il recupero del patrimonio edilizio, il rafforzamento dell’offerta turistica e il contrasto allo spopolamento delle aree interne.

Il Festival Nazionale dei Borghi più belli d’Italia, in programma a Sammichele di Bari, vedrà la partecipazione significativa del coordinamento Abruzzo e Molise, confermando l’impegno dell’Associazione nella promozione delle eccellenze territoriali. L’incontro è proseguito con la visita del borgo di Pietracamela, dove gli amministratori hanno potuto scoprire la storia e le tradizioni del paese.

Il sindaco Antonio Villani, l’Amministrazione comunale, l’assessore Salvatore Florimbi e la comunità di Pietracamela hanno ricevuto ringraziamenti per l’accoglienza riservata ai partecipanti. “Pietracamela rappresenta perfettamente ciò che i nostri borghi sono: comunità vive, custodi di un patrimonio inestimabile e capaci di guardare al futuro senza rinunciare alla propria identità”, ha affermato Di Marco.

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