Pietrasanta: il Piccolo Ateneo della scultura

La pittoresca città di Pietrasanta è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando essere tra i top trend sui motori di ricerca. Conosciuta come il Hub mondiale della scultura, Pietrasanta continua a conquistare riconoscimenti internazionali, come recentemente evidenziato anche dal New York Times.

Situata in Toscana, Pietrasanta vanta una lunga tradizione nel campo artistico, attrattiva per scultori e artisti di fama mondiale. La sua vivace comunità artistica e le numerose gallerie d’arte rendono la città un polo culturale di grande prestigio.

Non è un caso che il New York Times abbia dedicato spazio alla Piccola Atene, sottolineando il suo ruolo di riferimento nel panorama artistico internazionale. Pietrasanta, con le sue botteghe artigiane e i laboratori di scultura, rappresenta una fonte d’ispirazione per artisti provenienti da ogni angolo del pianeta.

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