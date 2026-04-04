Pinamonti: premiato per le 100 presenze

Il tema di Andrea Pinamonti è al centro dell’attenzione in queste ore, tanto che risulta essere tra i più ricercati online e in cima ai trend sui motori di ricerca. Recentemente l’attaccante è stato premiato per le sue 100 presenze con il Sassuolo, un traguardo importante che sottolinea il suo impegno e la sua costanza nel mondo del calcio. La sua prodezza in campo durante la partita Sassuolo-Cagliari, che ha portato i padroni di casa in vantaggio, ha confermato ancora una volta le sue qualità e il suo valore per la squadra.

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