Pineto e Don Antonio Glamping Village premiati da Campeggi.com per l’eccellenza nel turismo all’aria aperta

L’Abruzzo si conferma una regione di eccellenza nel settore del turismo all’aria aperta, con due prestigiosi riconoscimenti assegnati da Campeggi.com, il portale online specializzato in campeggi e villaggi vacanze.

Il Don Antonio Glamping Village è stato premiato nella categoria Family, mentre il Pineto Beach Village & Camping di Pineto è stato riconosciuto nella categoria Pet Friendly. Entrambe le strutture si sono distinte per l’offerta dedicata alle famiglie in vacanza e agli amanti degli animali domestici.

Questi risultati sottolineano l’attrattività dell’Abruzzo per il turismo all’aria aperta e la capacità delle strutture regionali di rispondere alle esigenze emergenti dei viaggiatori.

Il Don Antonio Glamping Village offre un’esperienza di glamping di lusso immersa nella natura abruzzese, mentre il Pineto Beach Village & Camping si distingue per la sua accoglienza pet friendly, permettendo ai visitatori di trascorrere una vacanza in compagnia dei propri amici a quattro zampe.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti è possibile consultare il comunicato stampa e la cartella stampa con le fotografie fornite.

L’Abruzzo si conferma dunque una meta turistica di eccellenza, in grado di soddisfare le diverse esigenze dei viaggiatori moderni e di offrire esperienze indimenticabili nel cuore della natura.