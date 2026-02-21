Pineto, esplode il bancomat Bper: indagini in corso

Notte movimentata a Pineto, dove un’esplosione ha interessato uno sportello bancomat della Bper. L’allarme è scattato poco dopo le 3, all’angolo tra via Garibaldi e via Roma, con l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi.

Arrivati sul posto, i soccorritori hanno riscontrato danni all’interno della banca, situata al piano terra di un condominio di quattro piani. La detonazione ha generato un’onda d’urto che ha mandato in frantumi le vetrate, con alcuni frammenti finiti anche in strada a diversi metri di distanza. Nei locali dell’istituto sono cadute porzioni di controsoffitto, tramezzi e arredi.

Il terminale del bancomat non è stato trovato sul posto. I vigili del fuoco hanno rimosso le parti pericolanti e hanno effettuato verifiche con un rilevatore portatile per escludere la presenza di residui di gas, che potrebbe essere stato utilizzato per forzare lo sportello automatico.

Sono stati controllati anche i locali dell’appartamento sovrastante, senza riscontrare danni. Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti i carabinieri di Giulianova, Roseto e Pineto, impegnati negli accertamenti e nelle indagini per ricostruire quanto accaduto.