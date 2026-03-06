- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 6, 2026
Pino Coduti: maestro fotografo in Abruzzo

Dalla Top 100 mondiale alla costa dei Trabocchi: Pino Coduti, il fotografo custode del meridiano adriatico

Esiste un filo invisibile che connette le giurie internazionali di Tokyo e New York ai paesaggi della costa dei Trabocchi e ai borghi del Gran Sasso.

È l’obiettivo di Pino Coduti, autore capace di scalare le classifiche mondiali della fotografia che ha eletto l’asse PescaraLucera a suo prediletto terreno di sperimentazione.

In una linea di luce che percorre l’Italia per quasi mille chilometri, la sua presenza si ritaglia un ruolo esclusivo: custode del meridiano adriatico. Un territorio di milioni di abitanti dove la ricerca della perfezione visiva trova un raro equilibrio tra sguardo globale e radici locali.

Primo piano di una sposa illuminata da luci calde sfocate, atmosfera intima prima del matrimonio.

L’ingresso nella Top 100 mondiale della Wedding Photojournalist Association (WPJA) certifica il raggiungimento di uno standard narrativo severissimo.

Le immagini di Coduti affrontano il giudizio di esperti abituati ai più alti livelli del fotogiornalismo, inclusi vincitori di premi Pulitzer.

Nel 2025 Coduti è stato inserito sia nella Top 100 della WPJA, punto di riferimento globale per il fotogiornalismo di matrimonio, sia nella Top 100 della Artistic Guild WPJA, la sezione che valorizza la ricerca visiva e l’interpretazione più autoriale dell’immagine.

Un doppio riconoscimento che attesta un equilibrio raro: rigore documentaristico e tensione artistica, controllo formale e sensibilità narrativa.

L’estetica dell’istante tra verità e documento

La forza della narrazione di Coduti risiede nella capacità di osservare senza interferire.

Sposi nella chiesa di Santa Maria d’Arabona a Pescara illuminati dalla luce delle finestre

Nelle sue immagini, il matrimonio fluisce come un intreccio spontaneo di relazioni e identità protette dall’attesa del fotografo.

Le immagini selezionate dalle giurie internazionali restituiscono ciò che accade realmente: uno scambio di sguardi, un gesto inatteso, una tensione emotiva che si trasforma in racconto universale.

«Il matrimonio è uno spazio narrativo complesso», osserva Coduti. «L’obiettivo deve agire come un testimone invisibile, capace di restituire la memoria senza alterare il momento».

La scienza dell’Infrarosso: una ricerca tra natura e paesaggio oltre la soglia del visibile

Accanto alla dimensione documentaria, il lavoro di Coduti è segnato da un primato tecnico nel suo linguaggio: l’infrarosso cromatico.

Non un semplice effetto estetico ma una riflessione sullo sguardo che cattura lunghezze d’onda superiori ai 700 nanometri, normalmente invisibili all’occhio umano.

Questa ricerca, battezzata “Realismo magico”, trasforma la vegetazione, il cielo e la fauna in visioni oniriche dove il dato scientifico diventa materia espressiva.

Un esempio mozzafiato, dalla prospettiva di Rocca Calascio:

Paesaggio abruzzese visto da Rocca Calascio con suore in infrarosso cromatico

La versatilità di questo linguaggio ha conquistato la critica asiatica e internazionale: ai Tokyo International Foto Awards 2025, Coduti ha ottenuto il Bronze Award per il paesaggio e la Honorable Mention per il wedding.

Il suo sguardo “oltre il visibile” è stato celebrato anche dal reFocus World Photo Annual e dai Best Photography Awards (BPA) nelle categorie Travel e Nature, confermando un’identità visiva capace di attraversare i generi — dal ritratto d’autore alla natura selvaggia — senza frammentarsi.

Maestria europea che dialoga con l’Adriatico

A certificare lo spessore dell’autore intervengono i titoli istituzionali.

Pino Coduti è uno dei circa 80 fotografi in tutta Europa a detenere la qualifica di Master Qualified European Photographer (MQEP), unita alla Medaglia d’Oro FIAP vinta in Cina per la fotografia d’arte.

Questo pedigree trasforma ogni matrimonio elegante in un’opportunità di dialogo culturale tra patrimonio visivo e memoria personale.

Sposi con fumogeni colorati durante servizio fotografico di matrimonio

Per l’Abruzzo, operare tra la costa pescarese e l’entroterra montano significa valorizzare location iconiche e borghi storici attraverso un linguaggio che fino a ieri apparteneva esclusivamente ai circuiti delle grandi gallerie d’arte.

L’attività di Coduti lungo l’Adriatico più che un punto d’arrivo sembra la promessa di una ricerca continua capace di riflettere ogni sfaccettatura della luce di questo territorio. E di impreziosire ulteriormente la regione e i momenti più belli attraverso la sua fotografia.

