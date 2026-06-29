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lunedì, Giugno 29, 2026
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Pioggia e vento a Milano: nubifragio intenso

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La notizia del nubifragio che si è abbattuto su Milano è al centro dell’attenzione in queste ore, tanto che è in cima ai top trend sui motori di ricerca. Dopo un periodo di caldo record, la città si è improvvisamente trovata sotto un violento temporale, con piogge abbondanti e raffiche di vento che hanno causato oltre 30 interventi dei vigili del fuoco. Le immagini impressionanti provenienti da Piazza Duomo testimoniano la forza della tempesta che ha investito la metropoli lombarda.

Il traffico online legato a questa notizia è molto intenso, con numerose persone alla ricerca di ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla situazione. L’ultimo feed informativo risale alle 20:50 di oggi, ma la situazione potrebbe essere in evoluzione.

Per ulteriori approfondimenti su questo evento meteorologico di rilievo, è possibile consultare le fonti online disponibili per restare costantemente aggiornati sulla situazione.

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