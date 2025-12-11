Pioggia in arrivo, ma l’inverno resta un miraggio

Nelle prossime giornate il tempo sull’Italia si prepara a cambiare, ma senza la svolta invernale che molti si aspetterebbero a dicembre. Dopo una fase stabile dominata dall’alta pressione, la tendenza meteo per la terza settimana del mese indica il ritorno della pioggia su diverse regioni, mentre sul resto del Paese l’anticiclone continuerà a farsi sentire, con temperature ancora oltre la media del periodo.

Le prime insidie per l’anticiclone sono attese con l’avanzare della nuova settimana, quando correnti più umide e instabili inizieranno a lambire la penisola. I modelli segnalano un aumento della nuvolosità e il possibile ritorno di rovesci e locali temporali soprattutto sulle aree tirreniche e sul Nord, a partire da ovest. Si tratterà di passaggi perturbati alternati a pause più asciutte, senza una rottura netta della situazione.

Nonostante il ritorno della pioggia, il quadro termico rimarrà anomalo per il periodo. Verso la fase che ci avvicina al Natale, le proiezioni indicano la rimonta di un super anticiclone di matrice subtropicale, in grado di riportare condizioni stabili e miti su gran parte d’Italia. In alcune zone del Centro-Sud e delle Isole, nelle ore più calde, i termometri potrebbero spingersi fino a sfiorare o localmente superare i 18–20 gradi, valori più tipici di inizio autunno che della fine di dicembre.

Questo scenario conferma un inverno finora decisamente anomalo: la neve resta confinata alle quote più alte, mentre in pianura e lungo le coste si alternano giornate grigie e umide ad altre soleggiate e insolitamente miti. La pioggia attesa nella terza settimana di dicembre potrà risultare utile per rimpinguare parzialmente le riserve idriche, ma non sembra al momento preludere a un cambio di passo duraturo verso condizioni più fredde.

La tendenza, al momento, è quella di un dicembre dominato dall’anticiclone, con brevi parentesi perturbate e un inverno che, almeno per ora, continua a rimanere in secondo piano.