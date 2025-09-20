Pizza Masterclass: il manuale che trasforma la passione in professione

La pizza non è semplicemente un cibo: è un linguaggio universale, capace di unire culture e generazioni. Non a caso, il mestiere del pizzaiuolo napoletano è stato inserito dall’UNESCO tra i patrimoni immateriali dell’umanità, a conferma di quanto questa tradizione rappresenti un valore culturale riconosciuto a livello mondiale.

Tuttavia, dietro un impasto ben riuscito non ci sono soltanto mani esperte, ma anche studio, metodo e conoscenza. Da questa convinzione nasce Pizza Masterclass (Guida editori), il libro di Giulio Borriello, napoletano classe 1985, che ha scelto di mettere nero su bianco la propria esperienza professionale per renderla accessibile a studenti, insegnanti e appassionati.

Laureato in Enogastronomia, Ospitalità e Territori, Borriello ha lavorato come chef boulanger e pizzaiolo in Italia, in Europa e su navi da crociera in Russia, per poi approdare a Parigi, dove ha gestito la produzione di impasti per pizzerie. Dal 2021 è tornato in Italia dedicandosi alla formazione, senza rinunciare a portare le sue competenze anche in televisione, come ospite del programma Top Gusto su TeleLombardia.

Il volume non è un semplice ricettario, ma un percorso didattico completo: dalla storia della pizza alla scelta delle farine, dalle tecniche di lievitazione agli impasti digeribili, fino alle regole HACCP.

Intervista a Giulio Borriello

D: Perché ha deciso di scrivere Pizza Masterclass?

R: Volevo realizzare un manuale che unisse teoria e pratica, utile sia per chi si avvicina per la prima volta alla pizza sia per i professionisti che vogliono approfondire.

D: Cosa rende unico questo libro rispetto ad altri testi?

R: Non è solo un insieme di ricette: spiega i processi, i principi e il metodo che permettono di trasformare una passione in un vero mestiere.

D: A chi lo consiglia in particolare?

R: Agli studenti degli istituti alberghieri, ai docenti e ai pizzaioli che vogliono crescere. Ma anche agli appassionati che desiderano capire i segreti che rendono una pizza digeribile e di qualità.

Il sito ufficiale www.pizzamasterclass.it raccoglie la sinossi del libro, la biografia dell’autore, interviste, collaborazioni e contenuti video che arricchiscono l’esperienza.

Con Pizza Masterclass, la pizza si conferma non solo simbolo di convivialità, ma anche un’opportunità formativa che unisce tradizione riconosciuta dall’UNESCO e innovazione metodologica.