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Plastic Free chiede modifiche al Ddl caccia: ministro Pichetto Fratin chiamato in causa per proteggere la biodiversità e l’ambiente

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La Plastic Free Onlus interviene dopo l’approvazione del Ddl caccia al Senato
La tutela della biodiversità non può arretrare. È quanto afferma la Plastic Free Onlus dopo l’approvazione del disegno di legge sulla caccia al Senato. L’organizzazione ambientalista chiede modifiche concrete al testo, evidenziando criticità ambientali, scientifiche e di sicurezza che necessitano di un approfondimento ulteriore.

La richiesta è stata formulata in una lettera inviata al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin da Luca De Gaetano, fondatore e presidente della Plastic Free Onlus. L’associazione, attiva dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica e presente in 40 Paesi, ha sottolineato la necessità di basare la gestione della fauna selvatica su valutazioni tecnico-scientifiche indipendenti, uniformi e verificabili su tutto il territorio nazionale.

La Plastic Free Onlus riconosce i problemi legati alla proliferazione incontrollata di alcune specie, ai danni all’agricoltura, agli squilibri ecologici e ai rischi per la sicurezza stradale. Tuttavia, sottolinea la necessità di non confondere gli interventi selettivi di controllo della fauna con un ampliamento generalizzato dell’attività venatoria. L’organizzazione evidenzia inoltre l’impatto ambientale dell’attività venatoria, legata alla dispersione di piombo, borre in plastica e altri residui negli ecosistemi.

La lettera inviata al ministro Pichetto Fratin pone anche l’accento sulla sicurezza e sulla convivenza negli spazi naturali, sottolineando l’importanza di proteggere la biodiversità per garantire la salute, la sicurezza e il benessere delle comunità.

La Plastic Free Onlus chiede al ministro di promuovere alla Camera modifiche chiare e sostanziali al provvedimento, affinché la gestione dei problemi faunistici non diventi il presupposto per un arretramento delle tutele ambientali. L’organizzazione evidenzia che la biodiversità non è un valore astratto, ma un’infrastruttura naturale che sostiene varie attività umane e la qualità della vita.

La Plastic Free Onlus invita il Parlamento a migliorare il provvedimento ascoltando la comunità scientifica, l’Ispra e le organizzazioni operanti sul territorio, affinché sia garantita una tutela efficace della biodiversità e dell’ambiente.

Concludendo, la Plastic Free Onlus ribadisce l’importanza di considerare gli impatti ambientali dell’attività venatoria nella valutazione complessiva del provvedimento e invita il ministro Pichetto Fratin a dare seguito alla disponibilità manifestata per promuovere modifiche in linea con le esigenze di tutela ambientale e biodiversità.

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