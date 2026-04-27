Play-off: le squadre di Serie C pronte alla sfida

In queste ore, il tema dei play-off della Serie C è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Si avvicina il momento decisivo per le squadre che si contenderanno la promozione: l’Arezzo fa il suo ritorno, il Benevento scalda i motori e il Vicenza domina la scena.

Con il tabellone definitivo pronto, si parte il 3 maggio per una corsa verso la Serie B che si prospetta avvincente. Tra le squadre protagoniste, spicca l’Union Brescia che debutterà il 17 maggio, pronta a giocarsi tutte le carte per raggiungere l’obiettivo.

La Serie C si appresta a vivere momenti di grande intensità e passione, con incontri che promettono spettacolo e emozioni. Per restare aggiornati su tutte le novità e i risultati dei play-off, l’invito è a approfondire online, dove si potranno trovare ulteriori dettagli e curiosità su questo avvincente momento del calcio italiano.