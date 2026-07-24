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Playstation e il futuro della console

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In queste ore, la notizia riguardante il passaggio esclusivamente al formato digitale per PlayStation a partire dal 2028 è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. La decisione di Sony di abbandonare i supporti fisici ha destato diverse reazioni, soprattutto considerando l’impatto sul mercato dell’usato secondo gli analisti. Dall’altra parte, Sega mantiene la propria posizione a favore dei supporti fisici, sottolineando la diversità di approcci nel settore videoludico.

La transizione verso una PlayStation totalmente digitale solleva interrogativi sul futuro del gaming e sulle abitudini dei giocatori. Molti si chiedono se la nostalgia legata ai giochi fisici possa rappresentare un ostacolo per l’accettazione di questo cambiamento e se effettivamente il mercato dell’usato subirà un impatto significativo.

La discussione in corso offre spunti interessanti sull’evoluzione dell’industria videoludica e sulle scelte strategiche delle principali case produttrici di console. Per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti in tempo reale sull’argomento, è possibile consultare le fonti online disponibili.

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