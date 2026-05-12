Playstation Plus: anticipazioni giochi di maggio 2026

Il tema dei giochi PlayStation Plus è al centro dell’attenzione online in queste ore, trovandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Si prevede l’annuncio imminente dei titoli Extra e Premium di maggio 2026, con uno già confermato. Nel frattempo, i giochi ‘gratuiti’ per PS4 e PS5 del mese sono già disponibili per il download. Tra le novità potrebbe esserci anche un cult della PS1 offerto gratuitamente agli abbonati. Per ulteriori dettagli, si consiglia di cercare aggiornamenti online su questo argomento che appassiona migliaia di utenti.