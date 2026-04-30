Playstation plus: giochi gratis in primo piano

In queste ore, un tema molto ricercato online e in cima ai top trend sui motori di ricerca riguarda i giochi gratuiti disponibili su Playstation Plus. Si parla di nuovi titoli in arrivo per maggio, tra cui spicca l’annuncio di tre grandi giochi per PS4 e PS5. Tra le anticipazioni, si segnala l’uscita prevista per il 5 maggio di FC 26, EA Sports FC 26, Wuchang e Nine Sols. Gli abbonati potranno approfittare di queste offerte per arricchire la propria esperienza videoludica. Per ulteriori dettagli, è possibile cercare online per aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti sul tema.