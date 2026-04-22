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Playstation Store: novità e offerte in primo piano

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La Playstation Store è al centro dell’attenzione in queste ore, con notizie e offerte che stanno facendo tendenza online. Gli appassionati di videogiochi sono alla ricerca di sconti e novità sullo store ufficiale di Sony, dove sono disponibili giochi per PS4 e PS5.

Ultimamente si parla di nuove promozioni che coinvolgono titoli popolari come Marathon e WWE 2K26, offrendo agli utenti l’opportunità di acquistare i giochi a prezzi vantaggiosi. Inoltre, i saldi di Primavera stanno per concludersi, con oltre 60 giochi in offerta per entrambe le console.

Il PlayStation Store ha lanciato la campagna ‘Grandi giochi, grandi affari’ che include diverse proposte interessanti per gli appassionati di videogiochi. Tra le offerte disponibili, spicca la presenza di Marathon, un titolo che sta riscuotendo successo tra i giocatori.

Se sei un appassionato di videogiochi e vuoi rimanere aggiornato sulle ultime offerte e novità della Playstation Store, ti invitiamo a approfondire online per scoprire tutte le informazioni utili per arricchire la tua esperienza di gioco.

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