PlayStation Wrapped 2025, il riepilogo dell’anno di gioco

Con la fine dell’anno arriva anche il momento di scoprire come abbiamo giocato: torna il PlayStation Wrapped 2025, il riepilogo interattivo con cui Sony permette agli utenti di rivivere le proprie statistiche di gioco su PS5 e PS4. Ore passate con il pad in mano, titoli più giocati, generi preferiti e trofei sbloccati vengono raccolti in una pagina personalizzata, pensata per essere condivisa sui social.

Che cos’è il PlayStation Wrapped 2025

Il PlayStation Wrapped (o Wrap-Up) è un resoconto annuale che mostra in forma grafica e interattiva come ogni giocatore ha utilizzato la propria console nel corso del 2025. Collegandosi con il proprio account PSN, è possibile consultare statistiche come:

numero totale di ore di gioco accumulate nel 2025;

accumulate nel 2025; top 5 dei giochi più giocati , con il dettaglio delle ore per ciascun titolo;

, con il dettaglio delle ore per ciascun titolo; ripartizione del tempo tra single player e multiplayer ;

; numero di trofei d’oro, argento e platino sbloccati durante l’anno;

sbloccati durante l’anno; giorno della settimana e fasce orarie in cui si gioca di più;

giochi di PlayStation Plus più utilizzati, se si è abbonati al servizio.

Alla fine del riepilogo viene spesso offerto anche un badge digitale o un tema/avatar da utilizzare sull’account PlayStation, come piccolo “premio fedeltà” per i giocatori più attivi.

Quando esce il PlayStation Wrapped 2025

Sony in genere rilascia il suo wrap-up annuale tra la metà di dicembre e i primi giorni di gennaio, quando ormai quasi tutte le ore di gioco dell’anno sono state registrate. La pagina dedicata viene annunciata tramite:

post sul PlayStation Blog ufficiale;

ufficiale; notifiche e mail inviate agli utenti PSN che hanno accettato le comunicazioni marketing;

banner nella sezione “Esplora” delle console PS4 e PS5.

Per accedere al proprio Wrapped è sufficiente cliccare sul link ufficiale, effettuare l’accesso con il proprio account e seguire le schermate che scorrono automaticamente mostrando tutte le statistiche dell’anno.

Come vedere il tuo PlayStation Wrapped

Quando il servizio viene attivato, il procedimento è molto semplice:

Apri il link ufficiale del PlayStation 2025 Wrap-Up dal browser del tuo smartphone, PC o direttamente dalla console. Accedi con il tuo PlayStation Network ID. Attendi il caricamento delle statistiche: il sito genererà un riepilogo personalizzato con grafici e schermate dedicate alle varie categorie (ore, giochi, trofei, PlayStation Plus). Alla fine potrai scaricare e condividere le card riassuntive sui social o tramite chat, mostrando ai tuoi amici quanto (e cosa) hai giocato nel 2025.

Se non dovessi trovare subito il tuo Wrap-Up, può essere necessario attendere qualche ora dal lancio ufficiale o verificare di aver autorizzato la raccolta dei dati di gioco e delle statistiche nel tuo account PSN.

Che cosa raccontano i dati del tuo 2025 su PlayStation

Il bello del PlayStation Wrapped è che trasforma le abitudini di gioco in una storia. Tra le informazioni più curiose che emergono di solito ci sono:

la percentuale di tempo spesa in un singolo titolo rispetto al resto della libreria;

il confronto tra ore online e offline ;

; le saghe o i generi a cui hai dedicato più tempo (FPS, giochi di ruolo, sportivi, racing, indie, ecc.);

i giorni “maratona”, in cui hai collezionato il maggior numero di ore di fila.

Molti giocatori scoprono di aver passato una quantità di tempo inattesa su un titolo specifico, oppure di aver sbloccato più trofei di quanto pensassero. Il Wrap-Up è pensato proprio per mettere in prospettiva un intero anno di gaming.

PlayStation Wrapped e l’ecosistema Sony

L’iniziativa si inserisce nella strategia con cui Sony prova a rafforzare il rapporto tra utente e piattaforma. I dati raccolti non servono solo come curiosità, ma anche per proporre:

suggerimenti di giochi affini alle abitudini di ciascun giocatore;

contenuti e promozioni legate alle saghe più giocate;

attività e sfide stagionali collegate a PlayStation Plus.

Ogni anno, inoltre, Sony pubblica anche una selezione delle statistiche globali (ad esempio il gioco più giocato dell’anno a livello mondiale, il numero totale di ore trascorse in determinate esclusive, i titoli più scaricati dal PS Store), dando un’idea di come si è mosso l’intero ecosistema PlayStation.

Come prepararsi al Wrapped dei prossimi anni

Se vuoi ottenere il massimo dai riepiloghi futuri, è utile controllare nelle impostazioni del tuo account che:

siano attive le opzioni di raccolta delle statistiche di gioco ;

; tu abbia dato il consenso a ricevere email promozionali e comunicazioni, così da non perdere l’annuncio del prossimo Wrap-Up;

e comunicazioni, così da non perdere l’annuncio del prossimo Wrap-Up; il tuo abbonamento a PlayStation Plus sia associato allo stesso account su cui giochi abitualmente, per avere un riepilogo davvero completo.

Il PlayStation Wrapped 2025 diventa così non solo un bilancio delle partite giocate, ma anche un modo divertente per ricordare quali mondi virtuali hai esplorato, quali storie ti hanno tenuto incollato allo schermo e come la tua esperienza con PlayStation è cambiata nel corso dell’anno.