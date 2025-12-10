PlayStation Wrapped 2025, le tue ore di gioco

È arrivato il momento di scoprire quante ore hai passato a giocare nel 2025: il PlayStation Wrapped 2025 è ufficialmente online e permette ai giocatori PS4 e PS5 di vedere il proprio riepilogo personalizzato dell’anno, con statistiche dettagliate su giochi, generi, trofei e molto altro.

Che cos’è il PlayStation Wrapped 2025

Il PlayStation Wrapped è il resoconto annuale con cui Sony riassume la tua attività su PlayStation nel corso dell’anno. Nella versione 2025 puoi vedere, in una serie di schede grafiche e animazioni:

i giochi più giocati dell’anno e la tua top 5 personale;

dell’anno e la tua top 5 personale; il totale delle ore di gioco , divise tra single player e multiplayer;

, divise tra single player e multiplayer; le statistiche PS Plus , con i titoli del servizio a cui hai dedicato più tempo;

, con i titoli del servizio a cui hai dedicato più tempo; i trofei conquistati , con focus su platini e obiettivi rari;

, con focus su platini e obiettivi rari; le ore su PS VR2, PlayStation Portal e il DualSense più utilizzato.

Non mancano le curiosità sui giochi del momento: quest’anno, ad esempio, molte schermate citano le ore accumulate in titoli come Death Stranding 2: On the Beach e altre grandi uscite del 2025.

Da quando è disponibile e fino a quando

Il PlayStation Wrapped 2025 è accessibile da dicembre 2025 e resterà disponibile fino all’8 gennaio 2026. In questo periodo le statistiche continueranno ad aggiornarsi, quindi se giochi ancora durante le feste vale la pena tornare a controllare il tuo riepilogo prima della chiusura.

Come accedere al tuo PlayStation Wrapped

Per vedere il tuo resoconto devi:

Aprire il browser su smartphone, PC o console e andare alla pagina ufficiale wrapup.playstation.com. Accedere con il tuo account PlayStation Network (lo stesso che usi su PS4 o PS5). Attendere il caricamento delle schede: il sito genererà automaticamente il tuo riepilogo 2025 con tutte le statistiche.

Una volta completata l’esperienza, potrai scaricare e condividere le card riassuntive sui social e, soprattutto, riscattare un avatar esclusivo “glass-themed” da utilizzare sul tuo profilo PlayStation.

Requisiti per vedere le statistiche

Non tutti gli account vedono il Wrap-Up al primo colpo. Per poter visualizzare le statistiche è necessario che:

il tuo account PSN abbia un’attività minima nel 2025 (almeno alcune ore di gioco registrate);

nelle impostazioni della console sia attiva l’opzione che consente a Sony la raccolta completa dei dati di gioco (e non solo parziale);

(e non solo parziale); tu sia maggiorenne o, in caso di account per minori, che siano rispettate le impostazioni di privacy e consenso previste da Sony.

Se il sito segnala che non ci sono abbastanza dati o che il profilo non è idoneo, vale la pena controllare le impostazioni di privacy su PS5 o PS4 e verificare la voce relativa alla condivisione delle statistiche con PlayStation.

Che cosa trovi dentro il tuo riepilogo

Scorrendo le schermate del PlayStation Wrapped 2025 troverai, in genere, questo percorso:

Top 5 giochi dell’anno: la lista dei cinque titoli a cui hai dedicato più ore, con un “profilo di giocatore” collegato allo stile dei tuoi giochi preferiti. Ore di gioco totali: quante ore hai trascorso su PS4, PS5, PS VR2 e, se lo possiedi, su PlayStation Portal. Generi preferiti: FPS, RPG, avventure narrative, sportivi, indie e così via, con percentuali e tempo dedicato. PlayStation Plus: statistiche legate al tuo abbonamento, la durata e i giochi di PS Plus più giocati. Trofei e obiettivi: numero totale di trofei ottenuti, con focus sui platini e sulle conquiste più rare. Accessori e controller: quale DualSense hai usato di più, quante ore hai passato in realtà virtuale, quanta attività c’è stata da remoto con Portal.

Alla fine del percorso, una scheda riassuntiva mette insieme tutti i numeri chiave del tuo anno su PlayStation, pronta da salvare o condividere con gli amici.

Perché il PlayStation Wrapped è così atteso

Negli ultimi anni i “wrapped” sono diventati un rituale di fine anno per molte piattaforme digitali. Quello di PlayStation è ormai un appuntamento fisso per i giocatori, perché permette di:

mettere in prospettiva quante ore si sono passate tra un gioco e l’altro;

scoprire titoli a cui si è dedicato più tempo del previsto;

confrontarsi con amici e community, condividendo statistiche e card.

Per Sony, invece, è anche un modo per valorizzare l’ecosistema PS4/PS5, spingere i servizi come PlayStation Plus e rafforzare il legame con la propria community.

Come prepararsi ai prossimi Wrap-Up

Se vuoi avere un resoconto sempre più accurato nei prossimi anni, è utile:

mantenere attiva la raccolta completa dei dati di gioco nelle impostazioni di privacy;

nelle impostazioni di privacy; utilizzare sempre lo stesso account PSN su tutte le console e accessori;

controllare periodicamente le comunicazioni ufficiali di PlayStation, così da non perdere il link quando verrà pubblicato il prossimo Wrap-Up.

Per ora, però, è il momento di guardare indietro: vai su wrapup.playstation.com, accedi con il tuo account e scopri come è stato davvero il tuo 2025 su PlayStation.