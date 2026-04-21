Plogging Day: Migliaia di volontari in azione per la Giornata della Terra

Migliaia di volontari in azione per la Giornata della Terra con Plastic Free

Sono migliaia i cittadini italiani e stranieri che stanno partecipando al Plogging Day promosso da Plastic Free Onlus in occasione della Giornata della Terra 2026. L’iniziativa, che si svolge dal 18 al 22 aprile, ha visto un totale di 3.526 partecipanti armati di guanti e sacchi raccogliere oltre 37mila chilogrammi di rifiuti.

“L’iniziativa globale del Plogging Day sta trasformando una mobilitazione diffusa in un segnale concreto di partecipazione e responsabilità condivisa”, ha dichiarato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus. “Questa iniziativa dimostra che ognuno di noi può fare la differenza partendo da gesti semplici”.

Il supporto dell’iniziativa è stato garantito da Mediass, società italiana di brokeraggio assicurativo indipendente, che ha sottolineato l’importanza dell’impatto positivo che anche gesti semplici possono avere quando diventano collettivi. “La partecipazione di migliaia di volontari è il segnale più concreto di una sensibilità che cresce e che va accompagnata”, ha affermato Gianluca Graziani, CEO di Mediass.

L’iniziativa di Plastic Free Onlus continua a espandersi anche oltre i confini nazionali, confermando la dimensione internazionale del movimento e la capacità dell’associazione di attivare reti di volontariato diffuse. I partecipanti sono invitati a condividere le proprie esperienze sui social, con le immagini più significative che verranno premiate con gadget ufficiali dell’associazione.

Plastic Free Onlus, presente in oltre 40 Paesi con una rete di più di 260mila volontari, rinnova il proprio impegno per trasformare la Giornata della Terra in un’occasione di partecipazione attiva e consapevole.