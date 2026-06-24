Plovdiv, Carmina Burana in scena al Teatro Romano con il Maestro abruzzese Jacopo Sipari di Pescasseroli

Il Teatro Romano di Filippopoli a Plovdiv si prepara ad ospitare un grandioso spettacolo musicale il prossimo giovedì 25 giugno, alle ore 21. Si tratta dell’esecuzione dei “Carmina Burana” di Carl Orff, diretti dal Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli.

Il capolavoro di Orff sarà interpretato dall’Orchestra, dal Coro e dal Balletto dell’Opera di Plovdiv, con la coreografia curata da Boryana Sechanova. Il Teatro Antico di Plovdiv, risalente all’inizio del II secolo d.C., sarà il suggestivo scenario di questa straordinaria rappresentazione.

Il Maestro Sipari di Pescasseroli, celebrando il decimo anno di collaborazione con il teatro dell’Opera di Plovdiv, si prepara a dirigere i Carmina Burana per la prima volta in questa location, per poi replicare l’esperienza il nove settembre. I solisti che si esibiranno insieme al Maestro saranno il soprano Lucía Abad, il baritono Ivo Yordanov e il tenore Alexander Baranov. I cori saranno curati da Atanaska Popova e Tsvetan Tsvetkov, mentre il balletto e l’Orchestra dell’Opera Plovdiv completeranno la formazione.

Con i suoi Carmina Burana, Carl Orff ha voluto rappresentare la vita nelle sue gioie, tristezze e paure, utilizzando melodie semplici ma ricche di significato. La scelta di temi e ritmi popolari bavaresi ha conferito alla composizione un’impressione di semplicità e schiettezza quasi primitive.

L’opera, ispirata dalla raccolta di carmi ritrovata nel 1847 nel monastero bavarese di Benediktbeuren, mescola poesia burlesca, impudente e sovversiva con una musica ridondante e solenne, dalle sonorità viscerali e incisive.

L’evento, che si terrà al Teatro Romano di Filippopoli a Plovdiv, si preannuncia come un’occasione imperdibile per apprezzare la potenza emotiva e l’intensità dei Carmina Burana di Carl Orff, in una cornice unica e suggestiva come quella offerta dal gioiello più antico della Bulgaria.