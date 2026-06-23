Plovdiv: Il Maestro abruzzese Jacopo Sipari di Pescasseroli dirige CARMINA BURANA al Teatro Romano di Filippopoli il 25 giugno

Il Maestro abruzzese Jacopo Sipari di Pescasseroli dirige CARMINA BURANA a PLOVDIV il 25 giugno

Il Teatro Romano di Filippopoli a Plovdiv, in Bulgaria, sarà sede di un evento straordinario il prossimo 25 giugno. Il capolavoro di Carl Orff, CARMINA BURANA, verrà portato in scena dalle masse orchestrali, corali e coreutiche dell’Opera di Plovdiv, sotto la direzione del Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli.

L’opera, eseguita per la prima volta a Francoforte nel 1937, sarà coreografata da Boryana Sechanova e vedrà la scenografia e multimedia firmata da Petko Tanchev. Un evento che coinvolgerà orchestra, solisti, coro, corpo di ballo e coro di voci bianche, in una performance unica e coinvolgente.

Il Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli ha dichiarato: “Festeggio il decennale della mia collaborazione con il teatro dell’Opera di Plovdiv con questi Carmina Burana che dirigo qui per la prima volta e che bisserò il nove di settembre. E’ un pezzo che ha punteggiato la mia carriera e ricordo il mio primo concerto importante che diressi al teatro greco di Siracusa fu proprio questo capolavoro del Novecento”.

Il concerto vedrà la partecipazione dei solisti soprano Lucía Abad, del baritono Ivo Yordanov e del tenore Alexander Baranov, insieme ai cori curati da Atanaska Popova e Tsvetan Tsvetkov, al balletto e all’Orchestra dell’Opera Plovdiv.

CARMINA BURANA di Carl Orff è un mix di brani tratti da una raccolta manoscritta di carmi ritrovata nel 1847 nel monastero bavarese di Benediktbeuren, con poesie burlesche che inneggiano alle gioie della vita, ai piaceri della carne e alla fatalità del destino. L’opera si distingue per il suo ritmo coinvolgente, la sua coralità priva di intrecci contrappuntistici e la sua strumentazione aspra e cruda.

Questa performance a Plovdiv promette di essere un’esperienza emozionante e coinvolgente, che unisce musica, danza e teatro in un mix spettacolare.