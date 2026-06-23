- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Giugno 23, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaPlovdiv: Jacopo Sipari di Pescasseroli dirige Carmina Burana al Teatro Romano di...
Eventi e Cultura

Plovdiv: Jacopo Sipari di Pescasseroli dirige Carmina Burana al Teatro Romano di Filippopoli il 25 giugno

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il Teatro Antico di Plovdiv si prepara ad accogliere un grande evento musicale e coreografico: giovedì 25 giugno alle ore 21, il capolavoro di Carl Orff, CARMINA BURANA, sarà interpretato dall’Orchestra, dal Coro e dal Balletto dell’Opera di Plovdiv, sotto la direzione del Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli. La coreografia sarà curata da Boryana Sechanova, mentre la scenografia e le proiezioni multimediali saranno opera di Petko Tanchev.

L’opera CARMINA BURANA, nata a Francoforte nel 1937, verrà presentata in uno scenario suggestivo: il Teatro Antico di Plovdiv, risalente al II secolo d.C. e costruito sotto l’impero di Traiano. Il Maestro Sipari di Pescasseroli ha condiviso la sua emozione per questo evento: “Festeggio il decennale della mia collaborazione con il teatro dell’Opera di Plovdiv, dirigendo i Carmina Burana per la prima volta qui, prima di bissarli il nove di settembre”.

I solisti che si esibiranno insieme all’orchestra, al coro e al corpo di ballo dell’Opera di Plovdiv sono il soprano Lucía Abad, il baritono Ivo Yordanov e il tenore Alexander Baranov. Due cori, curati da Atanaska Popova e Tsvetan Tsvetkov, affiancheranno l’esibizione di danza e musica.

CARMINA BURANA è conosciuta per il suo fascino emotivo e la sua forza ritmica, che trae ispirazione dai canti popolari bavaresi e dall’atmosfera delle birrerie di Monaco. L’opera di Orff si distingue per la sua semplicità e schiettezza, unite a una percezione primordiale della musica, basata sulla ripetizione e sull’accentuazione ritmica.

La trasposizione visiva dei Carmina curata da Boryana Sechanova promette di conquistare il pubblico, guidato dalla direzione energetica del Maestro Sipari di Pescasseroli. La performance includerà anche coreografie e immagini multimediali, creando così un’esperienza coinvolgente e indimenticabile per gli spettatori.

In conclusione, CARMINA BURANA rappresenta una fusione unica di musica, danza e teatro, che cattura l’essenza di un’epoca passata attraverso suoni e movimenti contemporanei. L’appuntamento al Teatro Antico di Plovdiv il 25 giugno promette emozioni e

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it