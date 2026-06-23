Plovdiv: Jacopo Sipari di Pescasseroli dirige Carmina Burana al Teatro Romano di Filippopoli il 25 giugno

Il Teatro Antico di Plovdiv si prepara ad accogliere un grande evento musicale e coreografico: giovedì 25 giugno alle ore 21, il capolavoro di Carl Orff, CARMINA BURANA, sarà interpretato dall’Orchestra, dal Coro e dal Balletto dell’Opera di Plovdiv, sotto la direzione del Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli. La coreografia sarà curata da Boryana Sechanova, mentre la scenografia e le proiezioni multimediali saranno opera di Petko Tanchev.

L’opera CARMINA BURANA, nata a Francoforte nel 1937, verrà presentata in uno scenario suggestivo: il Teatro Antico di Plovdiv, risalente al II secolo d.C. e costruito sotto l’impero di Traiano. Il Maestro Sipari di Pescasseroli ha condiviso la sua emozione per questo evento: “Festeggio il decennale della mia collaborazione con il teatro dell’Opera di Plovdiv, dirigendo i Carmina Burana per la prima volta qui, prima di bissarli il nove di settembre”.

I solisti che si esibiranno insieme all’orchestra, al coro e al corpo di ballo dell’Opera di Plovdiv sono il soprano Lucía Abad, il baritono Ivo Yordanov e il tenore Alexander Baranov. Due cori, curati da Atanaska Popova e Tsvetan Tsvetkov, affiancheranno l’esibizione di danza e musica.

CARMINA BURANA è conosciuta per il suo fascino emotivo e la sua forza ritmica, che trae ispirazione dai canti popolari bavaresi e dall’atmosfera delle birrerie di Monaco. L’opera di Orff si distingue per la sua semplicità e schiettezza, unite a una percezione primordiale della musica, basata sulla ripetizione e sull’accentuazione ritmica.

La trasposizione visiva dei Carmina curata da Boryana Sechanova promette di conquistare il pubblico, guidato dalla direzione energetica del Maestro Sipari di Pescasseroli. La performance includerà anche coreografie e immagini multimediali, creando così un’esperienza coinvolgente e indimenticabile per gli spettatori.

In conclusione, CARMINA BURANA rappresenta una fusione unica di musica, danza e teatro, che cattura l’essenza di un’epoca passata attraverso suoni e movimenti contemporanei. L’appuntamento al Teatro Antico di Plovdiv il 25 giugno promette emozioni e