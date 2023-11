PNRR, domani 23 novembre il convegno del PD a Ortona con Luciano D’Amico e Alessandro Alfieri

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:

Si svolgerà domani giovedì 23 novembre alle 18, al Polo Eden a Ortona, il convegno “PNRR, attuazione e opportunità per il nostro territorio”, organizzato dal Partito Democratico attraverso il circolo “Luciano Profeta”. Si discuterà e si approfondirà il percorso di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dal livello nazionale fino alle implicazioni sul territorio della regione, della provincia di Chieti e del comune di Ortona – si apprende dal portale web ufficiale. In programma gli interventi del candidato alla Presidenza della Regione per il Patto per l’Abruzzo Luciano D’Amico, del senatore responsabile nazionale del PNRR per il Pd Alessandro Alfieri, del senatore tesoriere nazionale del Pd Michele Fina, del presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna, dei segretari provinciale e regionale Leo Marongiu e Daniele Marinelli, di Carmen Ranalli (componente della segreteria regionale del Pd con delega al PNRR), di Silvano Sgariglia (dirigente Lavori Pubblici del Comune di Ortona), del segretario del circolo “Luciano Profeta” Franco Musa, circolo che sarà rappresentato anche da Eugenia Romano e Maria Zannini.

