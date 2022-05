PNRR Finanziati 6 milioni di euro di finanziamenti nel sociale

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:

Nel corso della conferenza stampa tenutasi questa mattina presso la Sala Giunta del Comune di Pescara, gli Ambiti Sociali di Pescara, Montesilvano, Città Metropolitana (capofila Spoltore), Montagna Pescarese (Capofila Manoppello) Vestina (capofila Carpineto della Nora) hanno presentato gli investimenti sociali ammessi a finanziamento – riporta testualmente l’articolo online.

Presenti per il Comune di Pescara il Sindaco Carlo Masci, l’Assessore alle Politiche Sociali Adelchi Sulpizio, l’Assessore alla Disabilità Nicoletta Di Nisio;

per il Comune di Montesilvano il sindaco Ottavio De Martinis;

per l’ECAD 16 ‘Metropolitano’ (capofila Spoltore) il sindaco Luciano di Lorito e l’assessore alle Politiche sociali Roberta Rullo;

per l’ECAD 17 Montagna pescarese (capofila Manoppello) il sindaco di Manoppello Giorgio de Luca e l’assessore alle Politiche Sociali Giulia de Lellis;

per l’ECAD 19 Vestina (capofila Carpineto della Nora) il sindaco Donatella Rosini.

Gli investimenti sociali sono stati presentati in collaborazione con tutti i comuni citati della Provincia di Pescara a valere sull’Avviso 1/2022 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”. In partiscolare gli investimenti ammessi a finanziamento e che saranno progettati nelle prossime settimane sono:

Il Sub-investimento 1.1.2 – finalizzato alla costituzione di attività volte a favorire l’autonomia delle persone anziane non autosufficienti attraverso la riqualificazione di strutture residenziali “pubbliche” o private concesse in comodato d’uso per la durata di 20 anni – aggiunge la nota pubblicata. Tale progetto prevede la collaborazione con Ecad 16 – Metropolitano, Ecad 17 – Montagna Pescarese, Ecad 18 – Montesilvano e Ecad 19 – Vestina – viene evidenziato sul sito web. Ecad 15 – Pescara capofila – viene evidenziato sul sito web. Le risorse destinate al finanziamento del progetto ammontano ad Euro 2.460.000,00 nel triennio;

Il Sub-investimento 1.1.3 – finalizzato alla costituzione di equipe professionali con iniziative di formazione specifica per migliorare la diffusione dei servizi sociali e favorire la deistituzionalizzazione e il rientro a domicilio dagli ospedali, in virtù della disponibilità di servizi e strutture per l’assistenza domiciliare integrata – si apprende dal portale web ufficiale. Tale progetto prevede la collaborazione con: Ecad 15 – Pescara, Ecad 17 – Montagna Pescarese, Ecad 18 – Montesilvano e Ecad 19 – Vestina – si apprende dal portale web ufficiale. Ecad 16 – Metropolitano capofila (Spoltore). Le risorse destinate al finanziamento del progetto ammontano ad Euro 330.000,00 nel triennio;

Il Sub-investimento 1.1.4 – finalizzato ad azioni di supervisione consistenti in percorsi di confronto e condivisione che accompagnano l’operatore sociale nell’esercizio della professione svolta con l’obiettivo di garantire e mantenere il suo benessere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tale progetto prevede la collaborazione con: Ecad 15 – Pescara, Ecad 17 – Montagna Pescarese, Ecad 18 – Montesilvano e Ecad 19 – Vestina – si legge sul sito web ufficiale. Ecad 16 – Metropolitano capofila (Spoltore). Le risorse destinate al finanziamento del progetto ammontano ad Euro 210.000,00 nel triennio – recita il testo pubblicato online.



Il sindaco Carlo Masci nel corso della conferenza stampa di questa mattina ha sostenuto con soddisfazione che .

L'assessore alla Politiche Sociali Adelchi Sulpizio ha rimarcato come .

La buona amministrazione a mio avviso è questa e sono sicuro che avremo altre occasioni per riproporre questa esperienza>.

Inoltre, gli altri interventi ammessi a finanziamento per il Comune di Pescara sono:

 Sub-investimento 1.1.1–Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. L’intervento (da sviluppare secondo modello intervento progetto P.i.p.p.i) è destinato all’avvio di servizi di assistenza sociale per sostenere la capacità genitoriale e i bambini e le famiglie che vivono in condizione di fragilità. Il target prevede genitori con figli conviventi o meno, in età 0-17 anni, con particolare focus sulla fascia 0-6, che sono ancora titolari della responsabilità genitoriale – Le risorse destinate al finanziamento del progetto ammontano ad Euro € 211.500,00 nel triennio – recita il testo pubblicato online. Questo intervento è stato candidato con ECAD 16 – metropolitano (Spoltore). Capofila PESCARA.

● 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità:

 Sub-investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro), per un importo massimo di. Questo intervento prevede di fornire servizi sociali e sanitari di comunità (residenziali) e domiciliari alle persone con disabilità, per migliorarne l’autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica – si apprende dal portale web ufficiale. Le risorse destinate al finanziamento del progetto ammontano ad Euro € 715.000,00 nel triennio – recita il testo pubblicato online. L’intervento è presentato dal Comune di Pescara (senza associati).

● 1.3-Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza dimora:

 Sub-investimento 1.1.3 – Povertà estrema – Housing first. L’intervento ha come finalità la realizzazione di un Housing temporaneo, ovvero di strutture di accoglienza per le persone in condizione di elevata fragilità per le quali si attiva un percorso di autonomia attraverso un progetto personalizzato all’interno delle strutture di accoglienza stesse – si apprende dalla nota stampa. Le risorse destinate al finanziamento del progetto ammontano ad Euro € 710.000,00 nel triennio Questo intervento è stato candidato con ECAD 16 – metropolitano (Spoltore). Capofila PESCARA.

 Sub-investimento 1.3.2 – Povertà estrema – Stazioni di posta (Centri servizi). L’intervento si pone l’obiettivo di costruire stazioni di posta aperte alla cittadinanza con una limitata accoglienza notturna e attività di presidio sociale e sanitario, ristorazione e distribuzione pasti, distribuzione della posta per i residenti presso l’indirizzo fittizio comunale, mediazione culturale, counseling, orientamento al lavoro, consulenza legale, distribuzione di beni in riuso, banca del tempo, ecc.). Le risorse destinate al finanziamento del progetto ammontano ad Euro € 1.090.000,00 nel triennio Questo intervento è stato candidato con ECAD 16 – metropolitano (Spoltore). Capofila PESCARA.

Tutte le autorità che hanno preso parte alla conferenza stampa hanno dunque ribadito e sottolineato l’ottima partenership che ha consentito a ben 5 ECAD della provincia di Pescara di ottenere i 5 finanziamenti a disposizione della sottocomponente “Servizi Sociali, disabilità e marginalità sociale – Senza questa sinergia tra i 5 ECAD coinvolti, non si sarebbe potuto raggiungere questo obiettivo così importante per la nostra comunità.

Grazie a questa eccezionale collaborazione si sono affrontate quasi tutte le tematiche legate alle problematiche di fragilità socio-economica e di inclusione, acuite dalla pandemia – Soprattutto i finanziamenti daranno concreta risposta alle richieste del nostro territorio – riporta testualmente l’articolo online.

Un grande risultato che premia l’impegno del personale tecnico di tutti gli uffici dei comuni coinvolti che hanno operato in modo esemplare per portare a termine un percorso così importante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Pescara, 13 maggio 2022

