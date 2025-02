PNRR in Abruzzo: ritardi, fondi persi e l’impatto negativo sull’economia locale

PD Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web ufficiale:L’Abruzzo del centrodestra, più altre regioni italiane, si trova di fronte a una sfida cruciale: l’attuazione efficace dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Purtroppo, dalla relazione OpenPolis emergono segnali e dati preoccupanti, di rallentamento e difficoltà nell’utilizzo dei fondi, con il rischio di perdere risorse preziose e compromettere lo sviluppo economico e infrastrutturale del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Ritardi e difficoltà nell’attuazione dei progetti nascono sì dalla complessità burocratica e amministrativa legata alla gestione dei fondi PNRR, ma anche dalla scarsa capacità di programmazione della politica regionale, che rappresenta un ulteriore ostacolo per gli enti locali e le imprese – si apprende dalla nota stampa. Inoltre, la carenza di idee, visione e personale specializzato acuisce la difficoltà nel coordinare i diversi livelli istituzionali e rallenta l’avanzamento dei progetti in questa regione più che in altre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Perdita di risorse e impatto negativo sull’economia: i ritardi nell’utilizzo dei fondi PNRR rischiano di tradursi in una perdita di risorse importanti per l’Abruzzo – Questi fondi sono fondamentali per finanziare investimenti in settori chiave come l’innovazione, la transizione ecologica, le infrastrutture e il capitale umano – recita il testo pubblicato online. Il mancato utilizzo di queste risorse può frenare la crescita economica, limitare la creazione di nuovi posti di lavoro e compromettere la competitività del territorio, già in difficoltà per le congiunture internazionali e aggravata dalle mancanze che da anni denunciamo, mai risolte della passata giunta e peggiorate con questa gestione propagandistica e senza consistenza, orientata più al dire che al fare – recita la nota online sul portale web ufficiale. È fondamentale che la Regione esca dai social e dai comunicati stampa artificiosi e supporti gli enti locali e le imprese abruzzesi per intensificare gli sforzi per superare le difficoltà attuali e accelerare l’attuazione dei progetti PNRR: gli enti non possono mettere in bilancio le somme necessarie per la copertura dei finanziamenti – La Regione, come da proposta di Silvio Paolucci e del Pd, deve creare un fondo per supportare le finanze, altrimenti non potranno essere avviati i bandi – precisa il comunicato. Ciò richiede un impegno congiunto per semplificare le procedure burocratiche, rafforzare le competenze del personale, migliorare il coordinamento tra i diversi attori coinvolti e garantire la trasparenza nella gestione dei fondi – aggiunge la nota pubblicata. Il PNRR rappresenta un’occasione unica per l’Abruzzo di modernizzare le proprie infrastrutture, sostenere l’innovazione e promuovere uno sviluppo economico sostenibile e inclusivo – riporta testualmente l’articolo online. Non possiamo permetterci di perdere questa opportunità. È necessario agire con determinazione e rapidità per garantire che i fondi PNRR vengano utilizzati in modo efficace e tempestivo, a beneficio di tutta la comunità abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Daniele Marinelli, segretario regionale Pd Abruzzo Gianni Cordisco, responsabile economia e infrastrutture Pd Abruzzo

