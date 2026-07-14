Pogacar: dominio assoluto al Tour de France 2026

La notizia del momento è il dominio inarrestabile di Tadej Pogacar al Tour de France 2026, tema in tendenza online e in cima ai motori di ricerca.
Dopo nove tappe, il ciclista sloveno si conferma imprendibile, rafforzando il suo primato con vittorie in fuga che lo portano ad allontanarsi dagli avversari più pericolosi.
Merlier dimostra di essere un vero mago della velocità, mentre Vingegaard, pur mostrando ottime performance, si trova distante quasi 4 minuti dal leader della corsa.
Con la decima tappa che ha visto Pogacar dominare il Massiccio Centrale, la sua leadership sembra sempre più salda e difficile da minare per gli altri contendenti.
Per ulteriori approfondimenti su questo avvincente Tour de France 2026, è possibile consultare le fonti online per aggiornamenti costanti.