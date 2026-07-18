Pogacar: la stella del Tour de France 2026

Sabato 18 Luglio 2026, il ciclismo fa parlare di sé con il talento straordinario di Tadej Pogacar, protagonista indiscusso del Tour de France di quest’anno. In queste ore, la notizia è molto ricercata online e si posiziona ai vertici dei trend sui motori di ricerca.

Con la sua quarta vittoria e la maglia gialla sempre più salda, Pogacar si conferma come uno dei grandi nomi di questa edizione del Tour. La sua abilità in salita e la costanza nelle performance lo fanno brillare come una stella nel firmamento del ciclismo mondiale.

Le ultime tappe hanno visto Pogacar sfidare se stesso e gli avversari, dimostrando una determinazione e una classe fuori dal comune. Paragonato a leggende come Miguel Indurain e Eddy Merckx, il giovane ciclista sloveno sta scrivendo pagine indelebili nella storia della corsa più famosa al mondo.

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