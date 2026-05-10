Polemiche gol annullato: Lecce-Juventus Serie A

In queste ore, il tema delle prossime partite di Serie A è molto ricercato online e si posiziona in cima ai top trend sui motori di ricerca. Tra le partite in programma, particolare attenzione è rivolta a Lecce-Juventus. Nel match, un gol è stato annullato a Kalulu e si è sollevata la questione se Vlahovic fosse in fuorigioco. Questo episodio ha acceso polemiche e dibattiti tra gli appassionati di calcio e gli esperti sportivi.

La Juventus, nonostante si posizioni al terzo posto in classifica, non sta incantando i suoi tifosi con prestazioni brillanti. Allegri sottolinea l’importanza dei gol per raggiungere l’obiettivo Champions. Le pagelle della partita evidenziano le prestazioni altalenanti di alcuni giocatori, come Tiago Gabriel e Kelly.

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