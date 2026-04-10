Polemiche su Amazon Kindle: fine supporto dispositivi datati

In queste ore, il tema dell’Amazon Kindle è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Gli utenti manifestano rabbia per la decisione di Amazon di interrompere il supporto a alcuni modelli più vecchi di Kindle, suscitando polemiche tra gli amanti degli ebook. Alcuni suggeriscono di non considerare obsoleti questi dispositivi, ma di ricorrere a soluzioni alternative come il jailbreak. L’ultimo aggiornamento feed risale alle 13:20 di oggi, Venerdì 10 Aprile 2026. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, è possibile consultare le fonti online disponibili.