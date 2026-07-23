Politica: tendenze sondaggi in calo

Il tema dei sondaggi politici è al centro dell’attenzione in queste ore, tanto che si posiziona ai vertici delle ricerche online e dei trend sui motori di ricerca. Ultimo aggiornamento: lunedì 20 luglio. I dati parlano di una situazione in evoluzione, con un calo per Fratelli d’Italia e Partito Democratico, ma con una riduzione della distanza tra i due partiti. In particolare, un sondaggio choc evidenzia un calo per Giorgia Meloni e FdI sotto il 25%, mentre Vannacci sfonda il 7% e la Lega sorprende mantenendosi. Il centrosinistra mostra un avanzamento. Si prospettano scenari interessanti in vista delle prossime consultazioni.

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