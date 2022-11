Polizia, Arresto nei confronti di un responsabile di truffa ai danni di anziani

- Advertisement -

La Squadra Mobile della Questura di Chieti, ha dato esecuzione ad una ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 47 anni, di Napoli, ritenuto essere responsabile della commissione, in Chieti, di una truffa aggravata ai danni di una coppia di anziani coniugi, ai quali, con il metodo della telefonata del “finto nipote” in difficolta, era riuscito ad asportare denaro e beni del valore complessivo superiore a 10.000 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. L’attività di indagine esperita dalla Sezione Reati contra il Patrimonio della locale Squadra Mobile, la visione delle immagini di videosorveglianza acquisite, ha consentito di ricostruire anche gli spostamenti dell’uomo e dei mezzi di locomozione utilizzati per raggiungere Chieti dalla Campania – si apprende dal portale web ufficiale. La Procura della Repubblica di Chieti, che ha accolto le risultanze investigative, ha richiesto ed ottenuto, l’emissione di idoneo provvedimento cautelare dal Gip presso il Tribunale di Chieti.

