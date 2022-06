Polizia, Arresto per droga

Polizia, ultime dal sito:

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero di 24 anni, irregolare sul territorio nazionale, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel corso dell’ attività di controllo del territorio, la Squadra Volante diretta dal Commissario Capo Pierpaolo Varrasso, ha proceduto al controllo di due giovani e durante i primi accertamenti, uno ha manifestato particolare agitazione e insofferenza tanto da indurre i poliziotti a sospettare che potesse nascondere qualcosa di illecito – E stata così eseguita una perquisizione personale che ha consentito di rinvenire, occultato nella tasca del pantalone, un involucro contenente hashish e nell’ altra denaro in contante per un totale di 130,00 euro –

La perquisizione, è stata quindi estesa anche all’ abitazione dove è stato trovato un panetto di hashish. In casa è stato anche rinvenuto diverso materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente nonché un monopattino provento di furto – riporta testualmente l’articolo online.

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro e l’ uomo è stato tratto in arresto – aggiunge testualmente l’articolo online.

Questa mattina, il Giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Pescara –

- Pubblicità -

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Polizia di Stato in merito alle notizie del giorno diffuse dalla Questura di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il sito internet della Polizia di Stato, sezione Questura di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: questure.poliziadistato.it