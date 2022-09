Polizia, ARRESTO PER RAPINA

- Advertisement -

Polizia, nuovo comunicato online sul sito – sezione Questura di Pescara:

Alle 23:30 di ieri sera stava passeggiando con il proprio cane sul marciapiede di via Del Circuito, parlando tranquillamente al telefonino, quando un giovane è piombato in bicicletta alle sue spalle e con una mossa fulminea gli ha strappato il telefonino di mano, allontanandosi in pochi secondi – precisa il comunicato. La vittima, con difficoltà motorie, caduto a terra, è stato soccorso da una passante che ha chiamato il 113. Sul posto si è portata immediatamente una pattuglia della Squadra Volante diretta dal Vice Questore Aggiunto Pierpaolo Varrasso – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli agenti, raccolte le descrizioni, hanno subito iniziato le ricerche intercettando l’uomo che vistosi scoperto, ha gettato a terra il cellulare ed ha tentato di allontanarsi – La Squadra Volante lo ha bloccato traendolo in arresto per il reato di rapina e restituendo il telefonino al malcapitato – recita il testo pubblicato online.

