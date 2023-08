Polizia, AVEZZANO: CATTURATO SPACCIATORE EXTRACOMINITARIO.

Polizia, ultime dal sito:

Nell’ottica di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, nel pomeriggio di ieri, durante un mirato servizio finalizzato al controllo di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale della Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, faceva irruzione in un’abitazione sita in zona nord della città ritenuta luogo di detenzione di droghe pesanti – Nell’occasione, dopo aver immobilizzato con un’azione fulminea l’occupante della casa per evitarne la fuga, nella fattispecie un cittadino extracomunitario, sottoposto agli arresti domiciliari, si procedeva alla perquisizione personale e domiciliare all’esito della quale venivano rinvenuti circa 126 grammi di cocaina pronta per essere immessa nelle piazze di spaccio della Marsica, 19.600 euro, probabile provento dell’attività illecita e materiale vario, utile al confezionamento della sostanza stupefacente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Successivamente si procedeva al sequestro delle cose pertinenti al reato di detenzione a fini di spaccio e dopo le formalità di rito espletate presso il Commissariato, l’autore veniva tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Avezzano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria – viene evidenziato sul sito web. Incessante continua l’attività di repressione dei reati in materia di stupefacenti da parte della Polizia di Stato – riporta testualmente l’articolo online.

