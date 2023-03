Polizia, comunicato: Denunciato giovane studente per spaccio di modica quantità di sostanza stupefacente

- Advertisement -

Polizia, la nuova nota online dalle questure pubblicata sul sito web istituzionale, sezione Questura di Teramo:

Nei giorni scorsi, nell’ambito di un’ attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha fermato un giovane studente, maggiorenne, che nei pressi di un istituto scolastico di Atri (TE) stava fumando uno spinello – aggiunge testualmente l’articolo online. Identificato dagli agenti il medesimo veniva anche perquisito ed in un borsello venivano trovati due involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di gr. 4 che venivano sequestrati – aggiunge la nota pubblicata. Lo studente è stato, pertanto, denunciato per il reato di detenzione a fini di spaccio di modica quantità di stupefacente e segnalato, altresì, al Prefetto di Teramo per il consumo di droga – si apprende dal portale web ufficiale.

