Polizia, comunicato: DONNA DENUNCIATA PER FURTO IN OSPEDALE

La scorsa notte, la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà una donna di 29 anni, il reato di furto aggravato in danno dell’ Ospedale Civile di Pescara – Alle ore 4:30, la donna è entrata nel Pronto Soccorso e ha iniziato a girovagare senza che necessitasse di cure mediche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Notato lo strano comportamento, è stata allertata Sala Operativa della Questura che ha subito inviato sul posto una pattuglia della Squadra Volante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli agenti hanno proceduto al controllo della donna che è stata trovata in possesso di svariato materiale sanitario che aveva cercato di occultare sulla propria persona dopo averlo trafugato – aggiunge testualmente l’articolo online. La ventovenne è stata segnalata alla Procura della Repubblica per furto aggravato e il materiale sanitario restituito all’ospedale –

