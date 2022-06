Polizia, comunicato: DROGA IN CARCERE: DUE ARRESTI

Polizia, ultimissima dalla Questura di Pescara:

La Polizia di Stato ha tratto in arresto una 29enne pescarese, con precedenti di polizia, ed un uomo di 56 anni dipendente della Polizia Penitenziaria – si legge sul sito web ufficiale. La Squadra Mobile, nel corso di un servizio di contrasto allo spaccio nei quartieri Rancitelli e San Donato, ha rintracciato la donna alla guida di un’automobile, nei pressi del carcere di Pescara dove il suo compagno risulta essere attualmente detenuto – recita il testo pubblicato online. Fermatasi in uno spiazzo, ha incontrato un uomo che è salito sulla sua auto e dopo pochi istanti si è allontanato con in mano un marsupio – aggiunge testualmente l’articolo online. Insospettiti, gli investigatori sono intervenuti accertando che era appena stata effettuata la consegna di circa 20 g. di cocaina già suddivisa in dosi nonchè 200 g. di hashish ed un telefono cellulare di dimensioni molto ridotte e di facile occultamento – In quel momento si è appreso che l’uomo è un dipendente della Polizia Penitenziaria che aveva appena finito il proprio turno di servizio all’interno del carcere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli investigatori della Sezione Antidroga hanno tratto in arresto la donna per la cessione della droga – si legge sul sito web ufficiale. Inoltre, considerando la dinamica degli eventi ed anche in virtù della tipologia e della quantità del materiale rinvenuto, si è ritenuto verosimile che la sostanza stupefacente fosse destinata ad essere ulteriormente spacciata, probabilmente proprio ai detenuti della Casa Circondariale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per questi motivi anche l’uomo è stato arrestato – aggiunge testualmente l’articolo online.

