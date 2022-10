Polizia, comunicato: DROGA NEL MARSUPIO PRONTA DA SPACCIARE: ARRESTATO

- Advertisement -

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo residente a Montesilvano, trovato in possesso di droga destinata allo spaccio – recita il testo pubblicato online. Nel corso di un servizio in zona Pescara Porta Nuova, finalizzato a contrastare i reati concernenti le sostanze stupefacenti, la Squadra Mobile ha sorpreso l’uomo a cedere droga trovandolo in possesso di hashish suddiviso in quattro panetti, occultato in un marsupio che portava a tracolla – si apprende dal portale web ufficiale. La perquisizione è stata estesa all’abitazione dove è stata trovata altra sostanza stupefacente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Complessivamente sono stati sequestrati grammi 521,00 di hashish e grammi 51,7 di marijuana, nonché materiale atto al confezionamento e spaccio – aggiunge testualmente l’articolo online.

