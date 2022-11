Polizia, comunicato: La Polizia di Stato arresta tre giovani donne per furto di merce al centro commerciale Megalò

- Advertisement -

Nel pomeriggio di ieri, 10 novembre, tre giovani cittadine extracomunitarie di 19, 27 e 30 anni venivano tratte in arresto dagli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato della Questura di Chieti, mentre una quarta veniva denunciata in stato di libertà. I fatti sono avvenuti all’interno del centro commerciale Megalò dove le donne hanno perpetrato il furto di un ingente quantitativo di prodotti, per un valore di circa 1400 euro, ai danni del punto vendita Primark. Cercando di eludere la sorveglianza oltrepassavano le barriere, portando a seguito numerose borse contenenti la refurtiva, ma una volta raggiunta la galleria, venivano intercettate e bloccate dal personale della vigilanza con parte della merce rubata – si legge sul sito web ufficiale. I successivi controlli e accertamenti posti in essere dai poliziotti, portavano ad individuare un veicolo, intestato ad una società, utilizzato dalle giovani donne per occultare la merce trafugata, ove veniva rinvenuto il resto della refurtiva rubata in precedenza – Nella mattinata si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto, dove il giudice, convalidando l’operato dei poliziotti, ha rimesso in libertà le tre donne, rinviando l’udienza per la decisione nel merito – recita il testo pubblicato online.

