Polizia, comunicato: LA QUESTURA HA UN NUOVO COMMISSARIO.

- Advertisement -

Polizia, nuovo comunicato online sul sito nella sezione Questura di Pescara:

Si tratta di Franco Nonni che da lunedì è entrato a far parte dei Funzionari della Polizia di Stato e che vanta una brillante carriera costruita al servizio della Squadra Mobile pescarese dove, negli ultimi anni, ha ricoperto l’incarico di responsabile della Sezione criminalità organizzata – si apprende dal portale web ufficiale. Entrato in Polizia nel 1987, il suo percorso professionale è iniziato a Roma ed è proseguito a Chieti fino all’assegnazione a Pescara – viene evidenziato sul sito web. Un abile investigatore, pronto a mettersi in gioco e conseguire altri importanti risultati nel nuovo ruolo di Ufficiale di Pubblica Sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. A lui vanno i complimenti per il traguardo raggiunto e gli auguri per questa nuova avventura da parte del Questore Luigi Liguori e di tutti i colleghi.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo della Polizia per quanto riguarda la Questura di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il canale web istituzionale della Polizia di Stato, area Questure online – sezione Questura di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: questure.poliziadistato.it