Polizia, comunicato: La Squadra Mobile individua l’autore di due recenti rapine.

La Squadra Mobile della Questura di Chieti, in esito ad una serrata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Chieti, ha individuato l’autore di due recenti rapine commesse in questo centro tra la fine di giugno ed i primi giorni del mese di luglio Si tratta di un ventiduenne di Chieti, pregiudicato, che stato ritenuto essere l’autore della rapina commessa in data 27.06.2023 ai danni di un distributore di carburanti sito in Chieti Scalo allorquando un individuo armato di pistola del tipo semiautomatica, dopo essere giunto a bordo di uno scooter, minacciava con la predetta arma l’addetto alla pompa di rifornimento rapinandolo della somma di 1.390,00 euro e fuggendo subito dopo – Dopo qualche giorno, precisamente in data 03.07.2023, con le medesime modalità, lo stesso individuo tentava una ulteriore rapina ai danni di un distributore di carburanti sito all’interno di un noto centro commerciale della città. In entrambi gli episodi era intervenuto personale dell’Upgsp di questa Questura nonché della Terza Sezione Reati contro il Patrimonio di questa Squadra Mobile per lo sviluppo della relativa attività di indagine che ha condotto all’individuazione dell’autore delle due rapine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Pertanto, la Procura della Repubblica di Chieti, in pieno accoglimento delle risultanze investigative ha richiesto al competente GIP l’emissione di idonea misura cautelare, quella degli arresti domiciliari, che è stata eseguita con collocazione dell’arrestato presso la propria abitazione ove rimane, a disposizione delle competenti AA.GG..

