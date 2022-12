Polizia, comunicato: LADRO SERIALE ARRESTATO PER EVASIONE E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE.

- Advertisement -

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane resosi responsabile dei reati di evasione dagli arresti domiciliari, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli agenti della Squadra Volante, nel transitare in Via Tiburtina, hanno riconosciuto l’uomo, di nazionalità marocchina, noto per i pregiudizi di polizia, abitualmente dedito alle cosiddette spaccate in danno di negozi e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in provincia di Chieti – Immediatamente riconosciuto dagli operatori, intuendo un probabile controllo, il giovane si è dato alla fuga cercando di far perdere le proprie tracce, ma gli agenti lo hanno raggiunto bloccandolo – riporta testualmente l’articolo online. Per sottrarsi all’ arresto, l’ uomo ha opposto una decisa resistenza verso gli operatori colpendone uno con calci e pugni – precisa la nota online. I successivi accertamenti hanno fatto emergere a suo carico numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio e diverse segnalazioni per evasione – si apprende dalla nota stampa.

