Polizia, comunicato: LANCIANO – ARRESTO PER SEQUESTRO DI PERSONA

Polizia, ultimissima dalla Questura di Chieti:

Nella giornata odierna gli agenti della sezione Anticrimine di questo Commissariato, hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Gip del tribunale di Lanciano nei confronti di un uomo lancianese, di anni 37, con precedenti di polizia, resosi responsabile dei reati di maltrattamenti e sequestro di persona – La misura è scaturita a seguito della denuncia presentata in questi uffici della ex convivente di anni 19 ormai esausta dai continui maltrattamenti violenti e prevaricatori subiti con cadenza giornaliera per diversi mesi – Gli iniziali scatti d’ira del trentasettenne si sono tramutati ben presto in veri e propri episodi di violenza fisica messi a segno con calci e pugni a cui seguivano minacce di morte ed intimidazioni tali da creare uno stato di sudditanza psicologica nella giovane donna – viene evidenziato sul sito web. L’atteggiamento prevaricatore dell’uomo culminava nel chiuderla in casa per tre giorni impedendo alla donna di uscire e bloccando la porta di casa con una catena per evitarle qualsiasi contatto con l’esterno – recita il testo pubblicato online. L’arrestato dopo le formalità di rito, è stato associato presso l’istituto penitenziario di Lanciano –

