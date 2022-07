Polizia, comunicato: L’attività della Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie delle Marche, Umbria e Abruzzo

Polizia, ultimissima dalla Questura di Teramo:

3 indagati e 2.876 persone controllate, 188 pattuglie impiegate in stazione e 36 a bordo treno, per un totale di 82 convogli ferroviari presenziati – precisa la nota online. 15 servizi antiborseggio in abiti civili, sia in stazione che sui convogli e 13 servizi automontati lungo linea e nelle stazioni prive del presidio fisso di Polizia Ferroviaria, 1 minore non accompagnato rintracciato dal personale della Specialità e affidato ai servizi sociali. 3 provvedimenti di polizia richiesti attinenti le misure di prevenzione – Sono questi i risultati dell’attività svolta nel corso della settimana appena trascorsa che ha visto un’intensificazione dei servizi di vigilanza da parte delle donne e degli uomini della Polizia di Stato in servizio presso il Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo, sia all’interno delle stazioni che a bordo dei treni nell’ambito delle tre regioni di competenza territoriale, per garantire la sicurezza dei cittadini e dei viaggiatori attraverso la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni delittuosi – In particolare, nella stazione di Ancona la Polfer ha rintracciato un minore che, dopo essere salito in treno dalla stazione di Cattolica, si era addormentato per poi ritrovarsi nella stazione di Ancona – viene evidenziato sul sito web. Il ragazzino è stato preso in custodia dagli Agenti e successivamente affidato ai servizi sociali in attesa di ricongiungersi con la propria famiglia – Di tutt’altro tenore invece l’intervento degli operatori Polfer sempre nello scalo dorico, che si sono trovati a fronteggiare 5 ragazzi, di cui tre in evidente stato di ubriachezza e che, alla vista dei poliziotti, hanno tentato di eludere il controllo – recita il testo pubblicato online. Nei loro confronti è scattato il provvedimento di allontanamento dall’impianto ferroviario, oltre alla sanzione amministrativa prevista per l’ebbrezza alcolica – viene evidenziato sul sito web. Curioso poi l’intervento della Polfer di Ancona che ha soccorso un ragazzo francese di 36 anni seduto a terra con evidenti dolori agli arti inferiori – precisa la nota online. L’uomo ha spiegato agli Agenti che il dolore alle gambe era frutto del cammino di tre giorni, senza sosta, iniziato a Pescara – viene evidenziato sul sito web. Sul posto è stato fatto intervenire un equipaggio del 118 che ha prestato le cure del caso al giovane camminatore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il personale del posto Polfer di Terni, ieri, nel corso dell’operazione finalizzata al contrasto dei furti di rame in ambito ferroviario denominata “Oro rosso”, ha segnalato all’ A.G. 3 persone – recita la nota online sul portale web ufficiale.

- Pubblicità -

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dalla Questura di Teramo e pubblicata online sul sito istituzionale della Polizia di Stato. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web della Polizia di Stato, sezione Questura di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: questure.poliziadistato.it