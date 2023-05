POLIZIA DI STATO DI AVEZZANO: ESEGUITA SOSPENSIONE DELLA MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE.

- Advertisement -

Polizia, ultimissima dalla Questura di L’Aquila:

Nella mattinata odierna il personale della Polizia di Stato di Avezzano ha dato esecuzione all’ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di L’Aquila ha disposto la sospensione della detenzione domiciliare concessa ad un appartenente alla locale comunità Rom, con conseguente traduzione in carcere – si apprende dalla nota stampa. Nella fattispecie, l’uomo al fine di ottenere permessi di uscita dall’abitazione per svolgere, a suo dire, attività lavorativa, aveva prodotto una documentazione rivelatasi falsa – si legge sul sito web ufficiale. In particolare l’arrestato, per potersi allontanare dall’abitazione richiedeva l’autorizzazione per attività di volontariato, esibendo per avallare tale attività una convenzione stipulata tra una cooperativa dedita alla pulizia delle aree verdi ed il Comune di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Dalle indagini svolte dalla polizia giudiziaria del Settore Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano è emersa, oltre l’inesistenza della convenzione in argomento, la falsità della firma apposta in calce al documento prodotto, astrattamente riconducibile ad un funzionario comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Considerata la grave condotta tenuta dall’uomo, contraria alla legge e alle prescrizioni imposte dalla detenzione domiciliare, si rendeva necessaria la revoca del beneficio del quale stava fruendo e il suo accompagnamento, dopo le formalità di rito, da parte degli operatori della Squadra Volante presso la Casa di Reclusione di Avezzano dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria – si apprende dal portale web ufficiale.

E' quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dalla Questura di L'Aquila e pubblicata online sul sito istituzionale della Polizia di Stato.