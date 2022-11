POLIZIA DI STATO DI L’AQUILA: ARRESTATO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA DEL COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA DI AVEZZANO NOTO PREGIUDICATO STRANIERO.

- Advertisement -

Nell’ottica di contrastare ogni forma di illegalità, durante un mirato servizio finalizzato ad arginare il consumo di droghe disposto dal Questore della Provincia di L’Aquila nella serata di sabato scorso, personale del Settore Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano ha tratto in arresto, d’intesa con il Pubblico Ministero di turno, un cittadino extracomunitario, già noto alla Polizia Giudiziaria, con precedenti specifici in materia di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – precisa la nota online. Lo straniero, intercettato e seguito nei suoi spostamenti, veniva bloccato in una strada cittadina mentre si trovava a bordo di un’autovettura – viene evidenziato sul sito web. La successiva perquisizione personale e domiciliare nei confronti dell’arrestato permetteva di rinvenire e sequestrare circa 110 grammi di cocaina confezionata e pronta per essere immessa nelle piazze di spaccio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’uomo, dopo le formalità di rito, veniva accompagnato presso la Casa Circondariale di Avezzano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente – recita la nota online sul portale web ufficiale.

