POLIZIA DI STATO DI L’AQUILA: ARRESTATO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA DEL COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA DI AVEZZANO UN GIOVANE, AUTORE DI MALTRATTAMENTI E LESIONI VOLONTARIE IN AMBITO FAMILIARE.

Dal sito della Polizia di Stato – Questura di L’Aquila:

Nella decorsa notte , personale del Settore Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, coadiuvato da un equipaggio della Squadra Volante, ha tratto in arresto un giovane tossicodipendente autore di reiterati maltrattamenti e lesioni volontarie nei confronti dei genitori – aggiunge la nota pubblicata. Il giovane, che annovera precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti e armi, alle ore 04.00 circa odierne esigeva per l’ennesima volta somme di denaro dai genitori, presumibilmente da utilizzare per l’acquisto di sostanze stupefacenti – Nell’occasione, al rifiuto opposto dai familiari conviventi di consegnare i soldi, il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, usava violenza nei loro confronti danneggiando anche alcuni arredi dell’abitazione – si apprende dalla nota stampa. Il tempestivo intervento degli operatori del Commissariato di Avezzano evitava conseguenze peggiori nei confronti dei genitori che, intimoriti, riuscivano a chiamare il numero di emergenza 113. D’intesa con l’Autorità Giudiziaria, il fermato veniva accompagnato in ufficio e, dopo le formalità di rito, tradotto presso la Casa Circondariale di Rebibbia a Roma a disposizione del Magistrato di turno – recita il testo pubblicato online. Contestualmente veniva notificata all’uomo anche l’ordinanza di misura cautelare in carcere per i pregressi reati commessi emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale su proposta del Pubblico Ministero della Procura di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online.

