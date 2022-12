POLIZIA DI STATO DI L’AQUILA: ARRESTATO IN FLAGRANZA DI REATO DAL PERSONALE DEL COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA UN UOMO VIOLENTO, RESIDENTE IN CITTÀ, AUTORE DEL REATO DI MALTRATTAMENTI IN AMBITO FAMILIARE.

- Advertisement -

Polizia, ultimissima dalla Questura di L’Aquila:

Durante la notte di Natale, nella zona nord della città, l’equipaggio di turno della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo violento, con precedenti penali, autore di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Quest’ultima nell’occasione è stata picchiata violentemente dal coniuge, che con calci e pugni le ha procurato diverse fratture alle costole; il tutto sarebbe scaturito a seguito di una lite per futili motivi avvenuta durante la cena, nel corso della quale l’arrestato ha iniziato a percuotere, minacciare e insultare la vittima che inutilmente ha cercato di rifugiarsi nel bagno di casa – viene evidenziato sul sito web. L’uomo, infatti, dopo aver sfondato la porta ha continuato ad aggredirla – si apprende dal portale web ufficiale. La donna è riuscita comunque a fuggire facendo uso di uno spray urticante che custodiva in borsa e che le ha permesso di trovare una via di fuga e scappare dall’abitazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. All’arrivo dell’equipaggio della Volante la vittima veniva trovata in strada, fortemente impaurita e infreddolita mentre l’uomo si barricava in casa e solo dopo alcuni tentativi si riusciva a convincerlo ad aprire il portone di ingresso – recita il testo pubblicato online. Lo stesso, che versava in evidente stato di alterazione psicomotoria, però anche in presenza dei poliziotti riprendeva a minacciare la moglie, avvertendola che si sarebbe vendicato per aver chiamato le forze dell’ordine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In un contesto così pericoloso, l’uomo veniva quindi definitivamente bloccato e, d’intesa con il Magistrato di turno, posto in arresto e dopo le formalità di rito tradotto presso la Casa Circondariale di Lanciano – Tempestivo ancora una volta è stato l’intervento del personale della Polizia di Stato che ha evitato che lo scenario di violenza creato dall’uomo degenerasse in fatti ancora più gravi.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Polizia di Stato per la Questura di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet della Polizia di Stato, sezione Questura di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: questure.poliziadistato.it