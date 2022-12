POLIZIA DI STATO DI L’AQUILA: AVEZZANO, RINTRACCIATO ED ARRESTATO L’AUTORE DEI FURTI NELLE TABACCHERIE DELLA CITTA’

- Advertisement -

Alle prime luci dell’alba, personale del Settore Anticrimine, coadiuvato da un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, ha rintracciato ed arrestato il cittadino straniero individuato quale autore di alcuni furti consumati all’interno di tabaccherie della città. L’uomo già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in più occasioni non era stato trovato nella sua dimora, rendendosi di fatto irreperibile, circostanze puntualmente riferite al Magistrato, durante i quotidiani controlli della Polizia Giudiziaria del Commissariato finalizzati alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’attività informativa avviata dal Settore Anticrimine, attraverso l’acquisizione di notizie utili al rintraccio dell’extracomunitario, ha permesso di localizzarlo in una abitazione nel Comune di Avezzano, sorprendendolo nel sonno – Lo stesso veniva immobilizzato e condotto nel Commissariato e dopo le formalità di rito accompagnato presso la casa Circondariale di Velletri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria – viene evidenziato sul sito web. Allo straniero è stata notificata l’ordinanza di aggravamento della misura cautelare a cui era sottoposto e dovrà rispondere di numerosi reati di evasione commessi –

