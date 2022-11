POLIZIA DI STATO DI L’AQUILA: Convegno Nazionale “ Contrasto alla violenza di genere”.

- Advertisement -

Polizia, nuovo comunicato online sul sito nella sezione Questura di L’Aquila:

La Questura di L’Aquila, nella massima condivisione e valorizzazione della giornata internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le donne, fissata dalle Nazioni Unite nella risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999, il 25 novembre 2022 organizza un Convegno sul tema del contrasto alla violenza di genere, nella splendida Sala Ipogea dell’Emiciclo, gentilmente concessa dal Presidente Sospiri del Consiglio Regionale Abruzzo – Il Convegno del 25 novembre 2022, sostenuto dal V.Q.A. della Polizia di Stato dr Danilo DI LAURA, dirigente della Squadra Mobile e U.P.G.S.P., sarà preceduto da una settimana di incontri con gli studenti delle Scuole Secondarie (Liceo Scientifico “ A.Bafile”, Liceo Classico “D. Cotugno”, I.I.S. “A. D’Aosta”, I.I.S. “Colecchi- Da Vinci”) e gli studenti della Facoltà di Psicologia dell’Università degli studi di L’Aquila, con l’intento di divulgare al massimo il tema e le azioni di contrasto nella lotta alla violenza di genere – si apprende dalla nota stampa. La Polizia di Stato di L’Aquila ritiene che il progetto potrà essere un valido supporto a quanti da anni svolgono le loro attività preventive, repressive e rieducative legate al fenomeno della violenza di genere e le sue derivazioni ma, soprattutto, si prefigge quale fine ultimo, e non meno importante, di far arrivare alle vittime e a tutti coloro che sono al momento in situazioni di pericolo e di forte disagio, il messaggio che lo Stato è presente ed a loro servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. La Questura di L’Aquila ringrazia fin d’ora il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, Dr. Michele Renzo, nonché la Dr.ssa Roberta D’Avolio, Sostituto Procuratore responsabile delle fasce deboli, le associazioni di volontariato impegnate giornalmente a fronteggiare tali eventi ed, ovviamente, le altre forze dell’ordine con le quali si lavora in maniera sinergica nel contrastare tale deprecabile fenomeno – aggiunge testualmente l’articolo online.

